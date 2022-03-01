"Evlerinizi terk edin"

Açıklamanın ardından birçok kişi evlerini boşaltarak sığınaklara geçti. Kiev merkezde kalan birçok gazeteci de kaldıkları otelleri ayrılarak Kiev dışındaki güvenli bölgelere geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu tesislerin yakınlarında yaşayan Kiev sakinlerine evlerini terk etme çağrısı yapıldı. Açıklamada: "Ukraynalı milliyetçiler tarafında Rusya karşıtı provokasyonlar gerçekleştirmeye ikna edilmiş Ukrayna vatandaşlarına ve bu tesislerin yakınlarında yaşayan Kiev sakinlerine, evlerini terk etmeleri çağrısını yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.