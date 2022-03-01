Gazeteci-Yazar Hilal Kaplan, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılında "28 Şubat Bitti mi?" isimli bir seminer düzenledi. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katılan Gazeteci-Yazar Hilal Kaplan, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen ve derin izler bırakan 28 Şubat postmodern darbesini anlattı. Kaplan, 28 Şubat sürecinde medyaya yansıyan haberleri, manşetler üzerinden örneklerle gösterdi. Ayrıca Kültür ve Sanat Merkezi fuaye alanında "Manşetlerle 28 Şubat Sergisi" gerçekleştirildi.

"BİR DAHA ASLA DİYORSAK, 28 ŞUBAT'I HİÇBİR ZAMAN UNUTMAMAMIZ LAZIM "

Gazeteci-Yazar Hilal Kaplan, 25 yılda Türkiye'nin büyük mesafeler katettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "28 Şubat darbesinin üzerinden 25 yıl geçti. Bu 25 yılda Türkiye çok şükür büyük mesafeler katetti. Fakat bu darbenin hangi mekanizmalar işletilerek hayata geçirildiğini de özellikle unutmamamız gerektiğine inanıyorum. Siyasetin, askeriyenin, medyanın, sivil toplum kuruluşlarının, hepsinin bir araya gelerek seçilmiş bir hükümetin üzerine yürüdüklerini, 'gerekirse silah kullanırız' söylemlerinin dile getirildiğini, bu sefer silahsız kuvvetler halletsin diyerek, medya ve sivil toplum kuruluşlarına özel bir anlam yüklenerek, seçilmiş hükümetin üzerine gidildiğini ve düşürüldüğünü gördük. Tek uygulama, seçilmiş hükümetin yıkılması değil aynı zamansa dindar niteliği olduğu düşündükleri bütün halk kesimlerine ister eğitim hayatında olsun ister çalışma hayatlarında olsun hiçbir yaşam hakkı tanımayan uygulamaların da hayata geçirilmesi oldu. Bir daha asla diyorsak, 28 Şubat'ı hiçbir zaman unutmamamız lazım."

"BU DURUŞUN ADI, BANA GÖRE MÜSLÜMANCA BİR DURUŞTUR"

Gazeteci Hilal Kaplan'ın kendisine özgü bir duruşu olduğunu ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu, "Buraya geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin buraya gelmesi aynı zamanda 28 Şubat sürecine karşı göstermiş olduğunuz önemi ve kıymeti ortaya koyuyor. Tabi, Hilal Hanım'ın sadece 28 Şubat sürecinde değil kendisine has bir duruşu olan, Müslümanca bir duruşa sahip bir hanımefendi olduğuna ben şahidim. Ben kendisini bu duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Bu duruşun adı, bana göre Müslümanca bir duruştur. Allah, hepimizi Müslümanca bir duruş sahibi etsin" şeklinde konuştu.