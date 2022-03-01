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Giriş Tarihi: 2.3.2022 01:24

'Gladyatörler şehri'nde renk cümbüşü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
’Gladyatörler şehri’nde renk cümbüşü

Muğla’da ‘Gladyatörler şehri’, ‘aşkın başkenti’ olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’nde bahar mevsiminin esintileri ortaya çıkmaya başladı. Antik kentte adeta renk cümbüşü yaşandı. Binlerce yıllık tarihi yapılarla, baharın yeşili ve çiçek açan papatyaların uyumu gözleri kamaştırdı.

Muğla'da 'Gladyatörler şehri' olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde her mevsim ayrı bir güzellik yaşanıyor. UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldığı kadim kentte, bahar mevsiminin esintileri ortaya çıkmaya başladı.

Antik kentte adeta renk cümbüşü yaşandı. Binlerce yıllık tarihi yapılarla, baharın yeşili ve çiçek açan papatyaların uyumu gözleri kamaştırdı. Antik Kentteki seyrine doyulmaz manzara kendine hayran bıraktı. Doğa ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sundu. Ayrıca kadim kentte yürütülen kazı çalışmalarıyla da tarihe ışık tutulmaya devam ediyor. Antik kentin büyüleyici manzarasını keşfeden ziyaretçiler, tarih ve kültür ziyafetinin de keyfini çıkarıyor.

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'Gladyatörler şehri'nde renk cümbüşü
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