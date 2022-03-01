’Gladyatörler şehri’nde renk cümbüşü

Muğla'da 'Gladyatörler şehri' olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde her mevsim ayrı bir güzellik yaşanıyor. UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldığı kadim kentte, bahar mevsiminin esintileri ortaya çıkmaya başladı.

Antik kentte adeta renk cümbüşü yaşandı. Binlerce yıllık tarihi yapılarla, baharın yeşili ve çiçek açan papatyaların uyumu gözleri kamaştırdı. Antik Kentteki seyrine doyulmaz manzara kendine hayran bıraktı. Doğa ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sundu. Ayrıca kadim kentte yürütülen kazı çalışmalarıyla da tarihe ışık tutulmaya devam ediyor. Antik kentin büyüleyici manzarasını keşfeden ziyaretçiler, tarih ve kültür ziyafetinin de keyfini çıkarıyor.