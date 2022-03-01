HSK FETÖ iltisakı nedeniyle 2 savcıyı meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun ihraç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Mesut Emre ile Çorlu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Çelebi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildi.

Kararda, "Cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan ve halen devam eden soruşturmalar ile açılan kamu davalarında hakim ve cumhuriyet savcılarının ifade, sorgu ve duruşma tutanakları, soruşturma ve kovuşturma sürecinde itirafta bulunan hakim ve cumhuriyet savcılarının ifadeleri, alınan tanık beyanları ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince ilgililer hakkında verilen soruşturma izni kapsamında yürütülen soruşturmada elde edilen bilgiler, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, Emniyet Genel Müdürlüğü analiz raporları, Bylock mesaj içerikleri ve ilgililerin yazılı savunmalarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda; Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Mesut Emre ve Çorlu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Çelebi'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden meslekten çıkarılmalarına oy birliği ile karar verildi" denildi.