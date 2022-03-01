İnsanlık sığınakta

Rusya
'nın Ukrayna
işgalinin 5'inci gününde asker-sivil direniş devam ediyor. Rus Ordusu
'nun hava bombardımanı yapacağı endişesi Kiev
'in en büyük hastanesi olan 6 bin yataklı Okhmadet Çocuk Hastanesi
'ni de alarma geçirdi. Hastanede tedavi görenlerin yatakları ve bağlı oldukları serum ve cihazlarla birlikte sığınaklara indirilmesi istendi. Hastanenin altındaki sığınaklarda yüzlerce çocuğun tedavisi devam ediyor. Yerlerde, koltuklarda, sedyelerde uyuyan çocukların çığlıkları hastaneyi inletiyor. Kanser tedavisi gören Mikail'in 12 yaşındaki kardeşi Nasha, abisini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Sığınakta annesi, Nasha'nın uzun sarı saçlarını tarıyor. Abisini yalnız bırakmak istemediğini söyleyen Nasha, "Sirenler çaldığında çok korkuyoruz. 4 gündür hastanenin altındaki bu sığınakta kalıyoruz. Savaşın bir an önce bitmesini istiyorum" diye konuşuyor. Tedavisi devam eden 18 aylık bebeğine bakan Natali
de şunları söylüyor: "Kendimiz için değil ama çocuklarımız için çok endişeleniyoruz. Zaten hasta ve zor durumdalar, günlerdir yerin altındayız."
Hastanenin onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar da sığınağa indirildi. O çocuklar İngilizce 'Savaşı durdurun' yazılı kâğıtlarla dünyanın vicdanına sesleniyor.
HER ŞEYE RAĞMEN UMUT
Ukrayna'nın Mariupol
kentinde 2 bin kişi için sığınağa çevrilen bir spor merkezinde çekilen bu fotoğrafta bir annenin çocuklarını gülümseyerek uyutması 'Tüm çirkinliklere rağmen umut' dedirtiyor.