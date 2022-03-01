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Giriş Tarihi: 1.3.2022 11:13 Son Güncelleme: 1.3.2022 11:59

İstanbul'da terör örgütlerine baskın! İşte böyle yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da terör örgütlerine baskın! İşte böyle yakalandılar

İstanbul’da terör örgütleri DEAŞ ve Hizbullah terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Üç kişi yakalandı. Özel Harekat destekli operasyonlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ ve Hizbullah terör örgütlerine yönelik Özel Harekat ve helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul'un üç farklı ilçesinde dört ayrı adrese baskın yapıldı.


Üç terör örgütüne üç baskın! İşte böyle yakalandılar | Video



Söz konusu terör örgütleri ile bağlantıları olduğu ve terör örgütleri adına faaliyetler yürüttükleri iddia edilen üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli doküman ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul'da terör örgütlerine baskın! İşte böyle yakalandılar
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