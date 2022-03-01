İstanbul’da terör örgütlerine baskın! İşte böyle yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ ve Hizbullah terör örgütlerine yönelik Özel Harekat ve helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul'un üç farklı ilçesinde dört ayrı adrese baskın yapıldı.







Üç terör örgütüne üç baskın! İşte böyle yakalandılar | Video





Söz konusu terör örgütleri ile bağlantıları olduğu ve terör örgütleri adına faaliyetler yürüttükleri iddia edilen üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli doküman ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.