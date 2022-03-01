Kiev’den çıkan Türk çift: “Çok zor günler yaşadık. Her gün bomba sesleriyle yatıp kalktık"

Askeri bir havalimanında bir aylık bir görev için eşi Gülistan Kaya ile birlikte Kiev'e giden Cihan Kaya, Rus ordusunun başlattığı saldırı sırasında havalimanında görevli olduğunu belirtti.

Gece saat 03.00 gibi bombalamanın başladığını ifade eden Kaya, "Bir anda barut kokusunu hissettik. Kaçmaya çalıştık. Bir araç bulduk ve güvenli bir şekilde otele attık kendimizi. Resmen insanlık dramı yaşanıyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Herkes kendi canını kurtarmaya çalışıyor. 4 gün boyunca otelin sığınağında kaldık. 15 kişilik bir yere 50 kişi doluştuk yaşamak için. Günlerce elçiliğimize ulaşmaya çalıştık. Daha sonra elçiliğimize ulaştık" dedi.

Yaşadıkları zor günleri, "Her gün bomba sesleriyle yatıp, kalktık" diyerek ifade eden Gülistan Kaya ise şunları söyledi, "Bir süre otelin sığınağında kaldık. Özel ihtiyaçlarımız için nöbetleşe odalarımıza gittik. Sığınakta kaldığımızda bomba sesleri gelmiyordu. Yemek yok. Marketler kapalıydı. 6 gündür bisküvi ile besleniyoruz. Çok zor şartlar altındaydık. Elçiliğe ulaşabilmemiz çok zor oldu. Bir kamyonun arkasına bindik ve o şekilde elçiliğe gittik. Sonunda bizi elçiliğe götürdü. Orada Türk bayrağını görünce gerçekten o güveni hissettik. Sonra orada bizi otobüslere bindirdiler. 14 saat boyunca Romanya sınırına ulaştık. Ukrayna'dan uzaklaştıkça içimiz rahatladı. Kiev hayalet şehre dönmüştü."