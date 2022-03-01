Kızlar Manastırı’nda kolektif yansıma sergisi açıldı

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği bünyesindeki Mina'nın Çocukları Projesi kapsamındaki İran asıllı sanatçı Shirin Abedinirad'ın Kolektif "Yansıma" sergisi, Trabzon Kızlar Manastırı'nda açıldı. Açılışa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İş insanı Beril Başaran ve çok sayıda davetli katıldı. Mina'nın Çocukları Ayça Okay küratörlüğünde serinin devamı niteliğindeki Kolektif "Yansıma" ile güncel sanatın gücüyle Trabzon Kızlar Manastırı'nda sanatla tüm dünyaya sesini duyuracak.

Sergide konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Açılışını yaptığımız Kolektif yansıma Sergisi'nin şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yine değerli sanatçımız Shirin Abedinirad ve serginin küratörü Ayça Okay hanımefendiyi tebrik ediyorum. Biz büyükşehir belediyesi olarak her zaman sanatı ve sanatçıyı destekliyor; kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem veriyoruz. Bu manada geçmişten günümüze farklı kültürlerin ve farklı inançların bir arada huzur içerisinde yaşadığı, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Trabzon'da, bu özel sergiye, böyle özel bir mekânda ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

SIRADIŞI BİR DESTİNASYON

Kızlar Manastırı'nın restorasyonunun geçtiğimiz yıl tamamladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, "Büyükşehir belediyesi olarak buraya dünyada bile çok az örneğine rastladığımız özel birkaç dokunuşta bulunduk. Artırılmış gerçeklik ve video teknolojilerinden faydalanarak adeta manastırın faal olduğu tarihi günlere ışınlanmış hissini veren uygulamalar yaptık. Halkımızın hizmetine sunduğumuz eşsiz ve sıradışı bir destinasyon olan kızlar manastırı, işte bugün olduğu gibi açıldığı günden itibaren yaşayan bir müze olarak kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor ve bizler de bundan büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

CESARETE VURGU YAPIYOR

Başkan Zorluoğlu, "14 yy'dan kalma bu manastır, kadınların üretim yaptığı ve geçimini sağladığı çok özel bir mekân. Bu manada bugünkü sergi, ayrı bir ehemmiyet arz ediyor. Çünkü değerli sanatçımız Shirin Abendirinad, burada ki eserlerinde kadınlara, kadınların umutlarına, kadınların cesaretlerine vurgu yapıyor. Böyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine destek vermekten büyük mutluluk duyduğumu da ayrıca ifade etmek isterim. Ben bu vesile ile sizlerin nezdinde anne olarak, eş olarak, kardeş olarak, evlat olarak, hepsinden önemlisi de insan olarak hayatımızın ayrılmaz parçası olan tüm kadınlarımızın dünya kadınlar gününü şimdiden kutluyorum" dedi.



ÇOK HEYECAN VERİCİ BULUYORUM

1986 yılında Tebriz'de dünyaya gelen multidisipliner kavramsal sanatçı Shirin Abedinirad, "Kolektif "Yansıma" projesi üzerine "Kızlar Manastırı kadınların bir şeyler ürettiği ve geçimini sağladığı çok özel bir mekan. Mina'nın Çocukları projesi de Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği'ne destek veren üretken 11 kadın tarafından kurulmuş. Tıpkı Manastırın kuruluş amacı gibi projede kadınları güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu projede eserlerimle kadınları cesaretlendirmek ve onlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için aynadaki yansımalarına bakmalarının yeterli olduğunu eser yerleştirmelerimle anlatmaya çalışıyorum. Özellikle erkek egemen toplumlarda üretken, gökyüzü gibi aydınlık kadınlara umutsuzluğa kapıldıklarında gökyüzüne bakmalarına ve yaptıklarını yapmaya devam etmeleri için bir mesaj veriyorum. Bence burada önemli olan cesaret. Çünkü kadınlar saf enerjilerini, saf benliklerini, potansiyellerini ortaya çıkartabilirlerse güçlenerek yollarına devam edebilirler. Bu yüzden bu projeye dahil olmak ve kadınların kaldığı, ürettiği ve yaşadığı tarihi bir manastırda çalışmanın çok heyecan verici buluyorum. Yapım uygulamam Manastır ile mükemmel bir şekilde eşleşti çünkü mekan da yıllar süren tadilattan sonra saf bir güzelliğe sahip. Manastırın yaşanmışlığı her bir taşında hissediliyor. Umarım bu proje ile Mina'nın Çocukları'nın sesini duyurmaları için aracı olurum ve dünyanın farklı coğrafyalarında sesleri yankılanır" ifadelerini kullandı.