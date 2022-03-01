Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 28 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Mahrem imamlarca ankesör ve büfelerden aranan askeri personele yönelik Mersin merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 19'u muvazzaf asker olan toplam 33 şüpheli şahıstan, 28'i yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda dijital materyale el konulurken, firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ediyor.