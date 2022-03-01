PKK’ya finans darbesi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı
, Emniyet Genel Müdürlüğü
birimlerince gerçekleşen Eren Operasyonları ile yurt içinde bitme noktasına gelen terör örgütü PKK'nın finansal kaynakları da kurutuluyor. Hakkari
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri ile Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan istihbarat üzerine, Yüksekova
ilçesi Akpınar Köyü Golegeri Mevkii'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Araziye gömülü 250 kilogram eroin ve 35 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, operasyonla ilgili yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam. Tebrikler Hakkari" ifadelerini kullandı.
5 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor. Kuzey Irak'taki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen bir terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine de taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hâle getirildi.