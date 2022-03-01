Son dakika: Başkan Erdoğan’dan peş peşe diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

HOLLANDA BAŞBAKANI'NDAN UKRAYNA'YA DESTEK KONUSUNDA "TÜRKİYE İLE OMUZ OMUZA" PAYLAŞIMI

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna'ya destek konusunda "Türkiye ile omuz omuza" olduklarını bildirdi.

Rutte, sosyal medya hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile az önce Ukrayna'daki son gelişmeleri konuştuk. NATO müttefikleri olarak ülkelerimiz, Rusya'nın işgalini şiddetle kınama ve Ukrayna'ya destek konusunda omuz omuza duruyor."

BAŞKAN ERDOĞAN VAN DER BELLEN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Aleksander Van der Bellen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması, barışın yeniden tesis edilmesi ve insani durumun iyileştirilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade etti.



Türkiye-Avusturya ilişkilerinin her düzeyde gelişme kapasitesine sahip olduğunu belirten Erdoğan, Avusturya'da yaşayan Türklerin iki toplum arasındaki bağın gelişimine büyük katkı yaptığını dile getirdi.



Son gelişmelerin Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği bakımından ne denli önemli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'yle ilişkilerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlamak ve vize serbestisi sürecinde mesafe almak dahil somut ve anlamlı adımlar atılmasını beklediklerini kaydetti.