Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ortak açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye-Kosova arasındaki süreci değerlendirme imkanımız oldu. Balkanlar ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk.

Firmalarımız enerji sektörü başta olmak üzere birçok alanda Kosova'daki yatırımlarını artırmaya hazırdır. Ticaret hacmimiz salgına rağmen geçen yıl 600 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye, Kosova'nın tüm komşuları ile iyi ilişkiler geliştirmesini istemektedir. Bölgesel barış ve istikrar için elimizden gelen gayreti göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. FETÖ'nün varlığının sonlandırılması önem arz ediyor.

Osmani'nin açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin halkı ve kurumlarına bize verdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum. Kosova'nın sesi çıkmadı uluslararası arenada. Türkiye bize bu konuda yardımcı olmuştur. Özellikle Başkan Erdoğan'ın bizzat verdiği desteği bugün tekrar hatırladık. Kosova ve Kosova halkı adına sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

Ukrayna'da olayları gördüğümüzde doğal olarak düşünüyoruz ki Kosova'nın NATO'ya girme zamanı gelmiştir. İki ülke arasındaki ilişkiler de çok değerledir. Aramızdaki yakın iş birliği daha da derinleşecek. Eğitim, sağlık, ekonomi olarak birçok alanda iş birliğimiz genişleyecek.

Pandemi döneminde Türkiye'nin Kosova'ya verdiği destek de çok önemliydi. Sayın Erdoğan'ın Ukrayna halkına vermiş olduğu desteği de takdir ediyorum. Bu durum kıtamız için çok zor bir durumdur. Rusya'nın amaçları bellidir. Rusya'nın amaçları sadece Ukrayna'ya yönelik değildir. Rusya Batı Balkanlar'da istikrarsızlık amaçlıyor. İstikrarsızlık içinde olan bir Balkan tüm ülkeler için sorun teşkil edecektir. Balkan ülkelerinin barışının bozulmasına izin vermemiz gerekiyor. Sırbistan, Rusya'dan destek alarak bu şekilde ilerlemeye çalışıyor. Belli ki Rusya'nın amaçları bu yöndedir. Bu konuda kararlı şekilde hareket etmemiz gerekiyor.

Bizim müttefiklerimiz bizi asla yalnız bırakmadı. Özellikle en önemli müttefikimiz Türkiye bize hiçbir zaman sırtını dönmemiştir. Aramızdaki iş birliğini daha fazla derinleştireceğiz.

Soru cevap bölümü:

Başkan Erdoğan: (Kosova'nın NATO üyeliğiyle ilgili): Kosova'nın tanınması noktasında ilk adım ABD tarafından atılmıştır. O zamanlar başbakandım. Kabine toplantısındaydık haberi aldık ve ikinci tanıyan ülke biz olduk. Kosova'nın dünya genelinde tanınmasına yönelik her türlü adımları attık. Tanınmasını sağlayacağımız bazı ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. NATO konusuna gelince. NATO'nun önemli bir üyesi olarak Türkiye'nin bu konuda sorunu yok. Biz Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız ve NATO'nun üyesi olarak da Kosova'yı tanırız.

Başkan Erdoğan: (Türkiye'nin AB'ye üyeliği ile ilgili): 1959, 1963 Türkiye'nin maalesef AB'ye üyelik sürecindeki oyalama taktiklerinin olduğu dönemlerdir. O günden bugüne Türkiye AB'ye kabul edilmedi. Ukrayna ile ilgili bir gündem oluştur. Ukrayna'yı AB'ye alma süreci... Biz kimseyi AB'ye alın almayın gayreti içine girmeyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Fakat Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini de takdirle karşılıyoruz. Ama bu AB üyelerine diyorum ki Türkiye'nin neden AB'ye hala almakta tereddüt ediyorsunuz. NATO konusunda duruşumuz belli genişlemesine engel olan bir ülke değiliiz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı istiyoruz. AB konusuda tekrar AB üyesi ülkelere diyorum ki şu anda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız. Bunlar samimi değiller. NATO üyeleri de AB üyeleri sadece laf üretiyor. Türkiye bunları beklemiyor. Türkiye her zaman duruşunu koruyan bir ülke.