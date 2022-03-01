Sözcü Kalın’dan Ukrayna-Rusya açıklaması: Yarın muhtemelen toplanamayacaklar

"İKİ TARAF DA EL YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYOR"

Rusya'nın taleplerini 'Gerçekçi' bulmadıklarını aktaran Kalın, "Odaklandığımız yer bu saldıların bir an önce durması. Masadan bir ateşkes çıkması. İki taraf da el yükseltmeye çalışıyor. Müzakerelerin ciddiye alınmasını istiyorsanız saldırların devam etmesi ile olmaz. Müzakere zemini ortadan kalkar. Aksi halde büyük can kayıplarının dışında zemin de kalkacak. Çabalarımız hep bu yönde." dedi.