Sözcü Kalın’dan Ukrayna-Rusya açıklaması: Yarın muhtemelen toplanamayacaklar

Bugün Rusya, Ukrayna'ya ait birçok noktayı vururken, televizyon vericilerinin bulunduğu bir kule de füzelerin hedefi oldu. İki ülke arasında artan şiddetli çatışmaların müzakerelere nasıl etki edeceği de merak konusu olurken, tüm dünyanın gözü yarın gerçekleştirilecek ikinci görüşmeye çevrilmişti.
"UKRAYNA VE RUSYA HEYETLERİ YARIN MUHTEMELEN TOPLANAMAYACAKLAR"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalın yaptığı açıklamada, "İki tarafa da söylediğimiz müzakerelere şans verilmesi. Yarın muhtemelen toplanamayacaklar. Ertelenebilir. Biz heyetler ile de yakın temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.
"İKİ TARAF DA EL YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYOR"
Rusya'nın taleplerini 'Gerçekçi' bulmadıklarını aktaran Kalın, "Odaklandığımız yer bu saldıların bir an önce durması. Masadan bir ateşkes çıkması. İki taraf da el yükseltmeye çalışıyor. Müzakerelerin ciddiye alınmasını istiyorsanız saldırların devam etmesi ile olmaz. Müzakere zemini ortadan kalkar. Aksi halde büyük can kayıplarının dışında zemin de kalkacak. Çabalarımız hep bu yönde." dedi.
"TABLO İÇ AÇICI DEĞİL"
Daha fazla insanın ölmesinden endişe duyduklarını da aktaran Kalın, "Rusya tarafına gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Hepsinin nihai amacı bu. Rusya tarafında daha büyük bir solumluluk var. Karamsar olmak istemiyorum ama gördüğüm tablo iç açıcı değil." şeklinde konuştu.