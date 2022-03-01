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Giriş Tarihi: 1.3.2022

Suriye ve Kuzey Irak’ta 5 terörist öldürüldü

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Suriye ve Kuzey Irak’ta 5 terörist öldürüldü
TERÖR örgütü PKK/YPG'ye yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor. Kuzey Irak'taki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen bir terörist, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan F16 savaş uçağı tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlerden temizlenerek güvenli bölge oluşturulan Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine de taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Bu arada Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde "Eren Kış-27 Operasyonu" başlatıldı. Komandolar, helikopterlerle stratejik noktalara indirme yaptı. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen'in adının verildiği operasyonda 1070 personel, 69 operasyonel tim görev alıyor.
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Suriye ve Kuzey Irak’ta 5 terörist öldürüldü
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