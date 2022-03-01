CHP’li belediye ’Krematoryum’ projesini rafa kaldırdı

CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu hayvan dostu bir belediye olduklarını öne sürerek Avrupa'daki uygulamaları örnek gösterdi. "Avrupa ülkelerindeki uygulamayı Karabağlar'a getirmek istiyoruz" diyen Selvitopu; "Çevre sağlığı, içme suyu gibi unsurları düşünerek bunu yapmak zorundayız" dedi. Karabağlar Belediyesi'nin yakma kararına başta hayvan severler olmak üzere toplumun birçok kesimi tepki gösterdi. Yaşananlar üzerine geri adım atan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak kamuoyunda oluşan hassasiyet nedeniyle krematoryum alımından vazgeçildiğini açıkladı.

HAYVANSEVERLER AYAKLANDI

CHP'li Karabağlar Belediyesi, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda tartışma yaratacak bir karara imza attı. Karabağlar Belediyesi, sokakta bir kaza sonucu veya hastalıktan ya da yaşlılıktan ötürü hayatını yitirmiş kedi ve köpekler için gömü yeri bulamayınca çareyi yakmakta buldu. Belediye ölü kedi ve köpekleri yakmak amacıyla ölü hayvan yakma fırını krematoryum satın almak için ihaleye çıktı. Basın İlan Kurumu bünyesindeki ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde çıkan ilanla, krematoryum hizmeti verecek firmalar ihaleye davet edildi. İhaleye katılacak firmalar için son teklif verme tarihi olarak da 15 Mart 2022 saat 11.00 olarak açıklandı.

HAYVAN DOSTUYUZ DEDİ AMA…

CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise hayvan dostu bir belediye olduklarını öne sürerek Avrupa'daki uygulamaları örnek gösterdi. "Avrupa ülkelerindeki uygulamayı Karabağlar'a getirmek istiyoruz" diyen Selvitopu, "Çevre sağlığı, içme suyu gibi unsurları düşünerek bunu yapmak zorundayız" dedi.

GERİ ADIM ATTI

Karabağlar Belediyesi'nin ölen kedi ve köpekleri yakmak için krematoryum yani ölü hayvan yakma fırını alacak olması tartışmaları da beraberinde getirdi. Başta hayvan severler olmak üzere çok sayıda İzmirli karara büyük tepki gösterdi. Tepkilerin giderek artması üzerine CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu geri adım atmak zorunda kaldı.

KAMUOYUNDA OLUŞAN HASSASİYET ÜZERİNE

Selvitopu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamuoyunda oluşan hassasiyet sebebiyle krematoryum ünitesi alım işleminden vazgeçildiğini duyurdu. Selvitopu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çeşitli nedenlerle yaşamlarını yitirmeleri durumunda, ölü bedenlerinin yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde, bilimsel yöntemlerle bertarafı için alınması düşünülen krematoryum ünitesiyle ilgili kamuoyunda hassasiyet oluştuğu gözlenmiştir. Bu nedenle ünite alım işleminden vazgeçilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerini kullandı. Selvitopu'nun geri adım atması sevinçle karşılandı.

KREMATORYUM NEDİR?

Krematoryum, cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı yer olarak geçer. Pek çok din ve kültürde ölü yakma işlemine rastlanır. Bazı kültürlerde ölünün külleri hatıra olarak saklanır. Bunun haricinde bazen salgın hastalık riski taşıyan cesetler de krematoryumlarda yakılır.