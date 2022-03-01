Terk edilen sokak hayvanları onun yolunu gözlüyor

Karabük'te yaşayan emekli Nebahat Demirhan 15 yıldır haftada 4 gün orman, sanayi ve değişik bölgelere terk edilen sahipsiz kedi ve köpekleri besleyerek hayatta kalmalarını sağlıyor. 12 yıl önce yolda gördüğü aç bir köpekten etkilendiğini belirten Demirhan, "Bir gün giderken yol kenarında aç bir yavru köpek gördüm. Ondan etkilendim ve 12 yıldır özellikle ormanlara, sanayi ve değişik bölgelere terk edilen sahipsiz köpek, kedilere kuru mama, tavuk ve etleri haşlayarak onları besliyorum. Hasta olanları veterinere götürerek tedavisini yaptırıyorum. Onlar da bir can, Allah'ın sessiz kulları. Onlara bakmak hem insani bir görev hem de bir çeşit ibadet olarak düşünüyorum. Onların da bu dünyada yaşama hakları var ben de elimden geldiği kadar onların hayatta kalmalarını sağlıyorum" dedi.

Özellikle ormanlara ve diğer bölgelere bırakılan sahipsiz hayvanları beslediğini belirten Demirhan, "Şehir içinde yaşayan sokak hayvanlarına, hayvan severler, mahalle sakinleri bakıyor, ya hayvan sahipleri kişiler, ya köylüler dişileri, bazen de üzülerek belirtmek gerekiyor ki belediyeler barınaklardaki fazla hayvanları şehir dışına çıkartıp ormanlara ve bazı bölgelere terk ediyorlar. Onlar bu alanlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Onlara asıl bakıma ihtiyaçları var ben de onların yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılayıp hayatta kalmalarını sağlıyorum. Haftanın 4 günü özel aracımla gidip yiyecek bırakıyorum. Onlar artık bana öyle alıştılar ki arabamı bile tanıyorlar, arabamın sesini duyar duymaz hemen geliyorlar etrafımı sarıyorlar. Onların o masum bakışları, yanına gelmeleri çok mutlu bir olay, bu mutluluğu diğer insanların da yaşamışını isterim"

YARDIM ELİNİ UZATACAK HAYIRSEVERLERİ BEKLİYORUM

15 yıldır emekli maaşı ile sahipsiz hayvanlara baktığını artık gücü kalmadığını belirten Demirhan, "Bu sahipsiz hayvanlara 15 yıldır bir emekli maaşımdan artırdığım para ile bakıyorum, kuru mamaları, kasap ve diğer yerlerden aldığım etleri hep paramla alıyorum. 15 yılda harcadığım para ile bir daire alırdım, bir dairem bile yok kirada oturuyorum. Ama helal hoş olsun, onların mutluluğu sevabı bana yeter."

Bu sahipsiz hayvanlara da yardım eli uzatmanın da sevabı ve hayrı olduğunu belirten Demirhan, "Kuru mamalar pahalandı, hatta eskiden tavuk ve büyük baş hayvan kemiklerini ücretsiz veriyorlardı. Sahipsiz hayvanlar çoğaldı artık param yetmiyor, çok zorlanıyorum. Hayırseverlerden uzanacak yardım eli bekliyorum. Para istemiyorum, kuru mama desteği yapsınlar, bir hayırsever 2 büyük poşet kuru mama alsa bu garibanların daha çok karınları doyar. Buda bir ibadettir, bunun da Allah katın da ayrı bir sevabı var. Bunlar da Allah'ın sessiz kulları." dedi. Son zamanlarda bu durumu bile suiistimal eden olduğunu, bu yüzden insanların kendisi gibi sokak hayvanlarını beslemek için mücadele edenlere zarar verdiğini, gerekirse yardım eden kişilere besleme anından video çekip gönderebileceğini hatta canlı yayın ile hayırseverle ispatlayabileceğini sözlerine ekledi.