Türkiye’den insani yardım seferberliği

Türkiye
, Rus işgali altındaki Ukrayna
'da vatanlarını terk etmek zorunda kalan sivillere yardım için yine herkesten önce kolları sıvadı.
Türkiye ve Azerbaycan
'da toplanan yardım malzemeleri Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yola çıktı.
Romanya
'nın Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'nda konuşlanan Kızılay öncü ekipleri, Türkiye'den yola çıkan yardım TIR'larının sınıra ulaşmasıyla birlikte Ukrayna'nın Çernivtsi
şehrinde savaş mağdurlarına destek olacak.
Kızılay, Ukrayna'daki mağdurlar için yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya katılmak isteyenler "www.kızılay.org.tr" internet adresinde verilen banka hesaplarına veya GSM operatörleri üzerinden 2868'e 'YARDIM' yazıp kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabilecek.
Ülkelerinden ayrıldıktan sonra Romanya'ya gelen Ukraynalı sivilleri, sınırdaki Siret kentinde sınır kapısını geçmelerinin ardından ilk karşılayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) ekipleri oldu.