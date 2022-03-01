Tuvaleti kullanmak için girdiği oteli kundakladı: Kameralara yakalandı

Büyükada Madem Mahallesi'nde bulunan bir otelde 24 Şubat'ta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ancak yangının çıkış nedeni olarak sabotaj iddiaları ortaya atıldı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükada'ya, Eminönü istikametinden özel bir firmaya ait motorla giden bir şahıs, doğrudan söz konusu otele yönelip güvenlikten tuvaleti kullanmak istediğini söyleyip içeri girdi. Lavabodan çıktıktan sonra ise çantasından çıkardığı Molotof kokteylini yakıp sıra bekleyenlerin istirahat etmesi için konulan koltuğa attı. Alevlerin yayıldığını gördükten sonra ise oluşan panik havasından faydalanıp otelden kaçtı. Ancak görüntüleri çevrede bulunan diğer güvenlik kameralarına yansıdı.

SABAH'ın elde ettiği görüntülerde ismi henüz tespit edilemeyen şahıs sakin tavırlarıyla bölgenden uzaklaştığı ve tekrar yolcu motoruyla adadan uzaklaştığı görüldü. Otel sahibi tarafından emniyete görüntülerin verilmesinin ardından şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ekipler tarafından şahsın kimliği ve ikametinin tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.