Ukrayna’da okuyan Türk ve yabancı öğrenciler mağdur

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekât sonrası insanlık dramı yaşanıyor. Binlerce Ukraynalı sığınaklara akın ederken savaştan en çok siviller etkileniyor. Bir de etkilenenlerin çoğu aralarında yabancı öğrencilerin bulunduğu Türk öğrenciler. İlk kez yaşadıkları savaş ortamında kaldıkları evlerin sığınaklarına sığınan öğrencilerin savaş uzadıkça yardıma muhtaç halleri gün geçtikçe ciddi hal alıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi öncesinde şans eseri İstanbul'a gelen ve dönüş tarihinde askeri müdahalenin başlaması ile İstanbul'da kalan Ukrayna'nın Kharkov şehrindeki üniversitede tıp fakültesi öğrencisi İranlı Elham Berdipour, Amir Aghcheli ve Navid Berdipour arkadaşlarının hala şehirden çıkamadıklarını Türk öğrencilerle birlikte sığınaklarda yardım beklediklerini söylediler.

ARKADAŞLARIMIZ BOMBALARDAN KORUNMAK İÇİN SIĞINAKLARDA ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYORLAR

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılarla birlikte Rusya'yı protesto için bir araya gelen kardeşler Elham Berdipour, Amir Aghcheli ve Navid Berdipour, Sabah'a yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bizler İranlıyız ve Ukrayna'da Kharkov sehrinde yaşayan ögrencileriz. Savaştan birkaç gün önce İstanbul'a geldik ama savaş olacağına inanmıyorduk ve dönüş biletimizi bile almıştık tam da savaşın olduğu ertesi gün dönüşümüz vardı. Sabah erken saatlerinde arkadaşlarımız aradı bizi siren sesi geldi diye ve Rusya şehri bombaladı diye şoka girdik. İnanamadık sonra insanlar sığınaklara ve metroya sığınmışlar durum gerçekten çok kötü yiyecek içecek ve ecza çok az insanlar zor durumda bazı arkadaşlarımız. Polonya sınırına gidebilmiş ama bazıları hala Kharkov'dan çıkamamış durum vahim. Arkadaşım söyledi her yeri vuruyorlar, yağmalıyorlar.

KHARKOV BİZİM İKİNCİ EVİMİZDİ GÜZEL ÜLKE ŞUAN BOMBALANARAK MAHVOLUYOR

Kharkov bizim ikinci evimizdi böyle güzel bir ülke şu an siren sesleriyle bombardıman sesleri mahvoluyor ve yardım bekliyor gerçekten durum çok kötü insanlar oluyor ilaç gıda malzemeler çok az.

UKRAYNALI ÖĞRENCİLER KADINLARI YAŞLILARI VE ÇOCUKLARI SINIRA KADAR GETİRİP GERİ DÖNEREK SAVAŞA KATILIYORLAR

Arkadaşım söyledi erkekler kadınları, yaşlıları ve çocukları sınıra kadar getirip orada vedalaşıp tekrar geri dönüp savaşa katılıyorlar hatta çocuklarını yabancılara emanet eden anneler var. Sırf çocukları sınıra kadar gidebilsin diye. Biz çok üzgünüz elimizden ne geliyorsa Ukrayna için yapmak istiyoruz orası bizim ikinci evimiz burda olsak bile kalbimiz Ukrayna da atıyor. Bu savaş bitsin çünkü savaşın kazananı olmaz kaybeden hep kendi halinde yasayan hayatlar oluyor.

Bu duyguyu belki bizler bilemeyiz ama oradaki insanlar bunu yaşıyor ne gidebiliyorlar ne kalabiliyorlar sadece şu an tek istekleri hayatta kalabilmek ve savaşın sona ermesi.

MÜZİK SESİ GELEN SOKAKLARDAN BOMBA SESLERİ YÜKSELİYOR

Bu bir vahşet şehrin her yerinde silah sesleri, gökyüzünden bomba yağıyor, siviller hayatını kaybediyor, bugün sadece su almak için çıkan insanlar korkunç şekilde öldürülmüş tam da benim evimin yandaki sokağında. Bir hafta öncesine kadar bu sokaklarda müzik sesleri vardı simdi ise tanklar geziyor. Silah sesleri bomba sesleri geliyor kim inanabilirdi ki bugün sokaklarda sivillerin kanlı cesetleri ve yağmalanan dükkan ve bankalar ve tabiri caizse hayalet bir şehir olacağına.

Mahsur kalan Türk öğrenciler ise "Şu anda çok şiddetli patlama sesleri altında sığınaklarda yardım bekliyorlar" dedi.