Ukraynalı kadınlardan, Rus annelerine çağrı

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Beyoğlu Tepebaşı'nda toplanarak Rusya'nın, Ukrayna'daki saldırılarını protesto etti. Yaklaşık 100 kişilik grup savaş karşıtı sloganlar atıp, üzerinde "Savaşa hayır, Ruslar masum çocuklarımızı öldürüyor, Ukrayna'da savaş istemiyoruz" yazılı dövizler açtı. Ukrayna ulusal marşının da okunduğu eylemde bazı eylemcilerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

UKRAYNALI KADINLAR RUS ANNELERİNE ÇAĞRI YAPTI: "RUS ANNELERİ LÜTFEN GELİP ÇOCUKLARINIZI TOPRAKLARIMIZDAN SAĞKEN ALIN YOKSA CENAZELERİNİ ALACAKSINIZ"

Ukrayna'ya giren Rus askerlerinin annelerine çağrıda bulunan Aliya Usenava, "Rusya anneleri, lütfen gelin ve çocuklarınızı bizim topraklarımızdan alın. Biz topraklarımızı vermeyeceğiz, vermemeliyiz de. Ukrayna toprakları bizimdir. Biz buradan 1 santimetre bile vermeyeceğiz. Bu yüzden gelin ve çocuklarınızı bizim topraklarımızdan alın. Onlar henüz hayatta iken alın, yoksa ölülerini alırsınız. Bizim savunma bakanlığımız sizin için acil bir hat açtı. Oraya gidin ve çocuklarınızı sorun" dedi.

"RUSYA'DAN KİMSE BİZE İNANMIYOR ONLARA YANLIŞ HABERLER İZLETİLİYOR"

Rusya'da yaşayan halka yanlış haberler izletildiğini söyleyen Anastasia Tusavo, "İnternette, Instagram'da sürekli haber paylaşıyoruz. Ama insanlar bunların yalan olduğunu söylüyor. Rusya'dan kimse bize güvenmiyor, inanmıyor bizi anlamıyor. Çünkü onlar başka haberler görüyor. Onlara Ukrayna'da hiçbir şey yok, yardım için gittik diyorlar. Ama bu yalan, kimse yardım etmek için gelmedi. 16 çocuk ölmüş, kaç çocuk metroda doğmuş. Biz çok zor bir zaman yaşıyoruz. Türkiye'ye çok teşekkür ederiz, bize yardım ediyor" diye konuştu.

VİKTORİYA ÖZSÖZ, "BENİM UKRAYNA'DA AİLEM VAR, BEN SAVAŞ BİTSİN İSTİYORUM"

Eyleme katılan bir başka Ukraynalı Victoria Özsöz ise, "Benim şehrimde ailem var. Şu an orada marketlere yemek gelmiyor. Artık ne kaldıysa onu yiyorlar. Ben savaş bitsin istiyorum. Çünkü biz hiçbir zaman hiçbir ülkeye, hiçbir insana zarar vermeyen bir ülkeyiz. Bu gece doğum evine, hastaneye bomba attılar. Orada doğum yapan annelere bomba geldi. Ben anlamıyorum gerçekten. Savaşı durdurmak istiyorum. Tüm dünyaya yardım ettiği için teşekkür ediyoruz ama bu savaş gerçekten haksızlık, istemiyorum bu savaşı" ifadelerini kullandı.