Ukrayna’ya bir destek de İzmir’den

İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Olena Özbek ile İzmirli Eczacılar ortak bir çalışma yürütme kararı aldı. AK Parti İzmir İl eski Başkanı eczacı Bülent Delican da bu kampanyaya destek oldu. Yardım kampanyasına destek olmaya çağıran Delican, "Ukrayna'da en temel ve önem arz eden ihtiyaç maddelerinin başında ilaç geliyor. Ben de bu kampanyaya destek oluyorum. Tüm eczacı arkadaşlarımı ve İzmirlileri de bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. İlaçların yanı sıra dikiş ve pansuman malzemeleri, tamponlar, turnikeler, yanık kremleri de çok önemli" diye konuştu.