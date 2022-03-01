Uyuşturucu ile mücadelede 1 ayda 430 gözaltı, 83 tutuklama

Kocaeli Valiliğı tarafından yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında emniyet ve jandarma birimleri tarafından son 1 ayda gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalara ait rakamlar kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada son bir ayda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği 277 operasyon ve çalışmada toplam 406 kişinin gözaltına alındığı bu kişilerden 8'nin adli kontrol ile 322'sinin ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı öğrenildi. 76' sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

43 BİN TL PARA ELE GEÇİRİLDİ



Emniyet tarafından yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 315 gram Bonzai, 1 kilo .449 gram Metamfetamin,185 sentetik ecza, 90 Ecstasy,45 gram Eroin, 61 kilo 685 gram Esrar, 110 kilo 264 gram Skunk, 427 gram Kokain, 4 tabanca, 37 fişek, 14 hassas terazi, ile 43 bin 310 lira para ele geçirilidi.

JANDARMA'DAN 17 OPERASYON



Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir ayda gerçekleştirdiği 17 ayrı olayda ise toplam 24 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan 7 kişı tutuklanırken 17 kişi serbest kaldı.Yapılan operasyonlarda ise 459 gram Esrar,3 gram Kokain,439 gram metamfetamin, 596 Bonzai, 2 uyuşturucu ve 13 sentetik hap ele geçirildiğı öğrenildi.