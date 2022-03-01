Vali Yerlikaya: 112’yi gereksiz yere meşgul etmeyin

İstanbul'da 2021 yılı 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın insanların hayatlarını yakından ilgilendiren 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışmaları ile ilgili bilgi alıp yapılan çağrıları değerlendirdi.
Çalışanlarla bir araya gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2021 yılı 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hayati önem taşıyan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edildiğini kaydetti.
Vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hayat memat meselesi özelliğini taşıdığını belirterek yaptığı istatistiki bilgilerle 112 Acil Çağrı Merkezi'nin meşgul edilerek sağlık açısından yardıma muhtaç insanların haklarının engellendiğini kaydetti.