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Giriş Tarihi: 1.3.2022 15:01

Vali Yerlikaya: 112’yi gereksiz yere meşgul etmeyin

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Vali Yerlikaya: 112’yi gereksiz yere meşgul etmeyin

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hayati önem taşıyan 112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere meşgul edildiğini 18 milyon 48 bin 561 çağrıdan 12 milyon 192 bin 131 çağrının vakaya dönüşmediğini açıkladı.

İstanbul'da 2021 yılı 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın insanların hayatlarını yakından ilgilendiren 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışmaları ile ilgili bilgi alıp yapılan çağrıları değerlendirdi.

Çalışanlarla bir araya gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2021 yılı 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hayati önem taşıyan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edildiğini kaydetti.

Vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hayat memat meselesi özelliğini taşıdığını belirterek yaptığı istatistiki bilgilerle 112 Acil Çağrı Merkezi'nin meşgul edilerek sağlık açısından yardıma muhtaç insanların haklarının engellendiğini kaydetti.

Vali Yerlikaya 2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 18 milyon 48 bin 561 çağrıdan 12 milyon 192 bin 131 çağrının vakaya dönüşmediğini açıkladı. Yerlikaya vatandaşlara lütfen 112 Acil Çağrı merkezini gereksiz yere meşgul etmeyelim acil ihtiyaç duyanların yardımına engel olmayalım" dedi.

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Vali Yerlikaya: 112’yi gereksiz yere meşgul etmeyin
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