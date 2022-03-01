Vali Yerlikaya: 112’yi gereksiz yere meşgul etmeyin

İstanbul'da 2021 yılı 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısı yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın insanların hayatlarını yakından ilgilendiren 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışmaları ile ilgili bilgi alıp yapılan çağrıları değerlendirdi.