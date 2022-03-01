Vesayetleri elimizin tersiyle itmiş bir ülkeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Ulucanlar Cezaevi Müze Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı' başlıklı sempozyumda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Darbecilerin ortaya koyduğu süreçler kendi akılları değildir. Bunu ortaya koyan gafillerdir. Darbeler sınır dışından tezgâhlanır ve içerdeki ortaklarıyla siyaseti ancak onların güçleriyle yapmayı düşünen gafillerle beraber tamamlanmaya çalışırlar" dedi. "Bugün de 28 Şubat ittifakıyla karşı karşıyayız" diyen Soylu, "Siz merak etmeyin bundan 100 yıl sonra da 28 Şubat ittifakı olacaktır. Ama millet onlara gerekli dersi verecektir. Millet darbeleri yenmenin tadını almıştır. Bundan sonra darbelere ve darbecilere, vesayet ve vesayetçilere fırsat vermeyecektir" dedi. Başkalarının sözlerine kulak asmadıklarının altını çizen Bakan Soylu, "Biz bütün bunlarla beraber çocukluğumuzdan beri, 'Siz Ayasofya
'yı açarsanız dünya sizi tecrit eder' teranelerine ayak uydurmayan, tam anlamıyla kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmeye başladığımız ilk andan itibaren üzerimizdeki vesayetleri tek tek elimizin tersiyle itmiş bir ülkeyiz. Eğer bunları yapamamış olsaydık, bilmenizi isterdim ki; belki de bizi 28 Şubat'ta, 27 Mayıs
'ta, 1980 darbesinde
çok daha sıkıntılı, hepimizi çok daha fazla üzecek, gelecek neslimiz için yüzümüzü karartacak bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik" ifadelerine yer verdi.