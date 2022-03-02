81 ilde kullanıma alındı! 2 milyon kimlik kartına yeni düzenleme

BİYOMETRİK VERİLERE MİLLİ GÜVENLİK

Biyometrik verilerin milli yazılımlarla güvence altına alınması kritik önem taşıyor. Bu nedenle parmak izi, avuç izi, damar izi, yüz, iris, retina, ses gibi tüm güncel biyometrik tanıma teknolojilerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, HAVELSAN ve POLSAN arasında 13 Eylül 2019'da imzalanan protokolle Biyometrik Veri Sistemi Projesi başlatıldı. Böylece yerli ve milli biyometrik sistemler geliştirilirken bir yandan da verilerin milli güvenliği teminat alına alındı.