AB üyeliği için savaş mı lazım?

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan dün Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında şu mesajları verdi:Kosova'nın tanınması noktasında ilk adım Amerika tarafından atılmıştı. İkinci tanıyan ülke Türkiye oldu. Dünyada tanınmasına yönelik her türlü adımı attık. Şimdi de bazı ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor.(Kosova'nın NATO üyeliği) NATO'nun tabii önemli bir üyesi olarak, Türkiye'nin bu konuda bir sorunu yok. Biz Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız ve NATO'nun bir üyesi olarak da biz Kosova'yı tanırız. Ukrayna 'nın AB üyeliğinin gündeme gelmesi) 1959-1963, Türkiye'nin maalesef AB'ye üyelik sürecindeki oyalama taktiklerinin olduğu dönemlerdir. O günden bugüne maalesef Türkiye, AB'ye kabul edilmedi. Şu anda Ukrayna ile ilgili bir gündem oluştu ve Ukrayna'yı Avrupa Birliği 'ne alma süreci. Biz kimseyi, 'AB'ye alın, almayın' böyle bir gayretin içerisine girmeyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Fakat şu anda Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini de doğrusu takdirle karşılıyoruz. Bu güzel bir gelişme ama AB üyelerine de diyorum ki 'Acaba Türkiye'yi niçin AB'ye almakta hâlâ endişe ediyorsunuz, tereddüt ediyorsunuz veya almıyorsunuz?'AB üyesi ülkelere diyorum ki, şu anda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?Şu anda Zelenski konuşmasını yapıyor Avrupa Birliği'nde, parlamentoda ayakta alkışlıyorlar. Güzel bir gelişme. Demek ki 'bir musibet bin nasihatten evladır' diye güzel bir sözümüz var, hep bunları bekliyorlar ama Türkiye bunları beklemiyor.Çağrımız hem Rusya 'ya hem Ukrayna'ya... Bir an önce ateşler kesilsin ve gerek Rusya, gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun.CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türkiye ile Kosova arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 52'nin üzerinde artarak 600 milyon dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Görüşmede, FETÖ ile mücadeleyi de ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, "Demokrasimize kasteden ve 251 vatandaşımızı alçakça şehit eden bu terör örgütünün varlığının sonlandırılması büyük önem arz ediyor. Değerli mevkidaşıma, dostluk ve kardeşlik hukukumuz temelinde atılmasını arzu ettiğimiz adımlara dair haklı beklentilerimizi ifade ettim" diye konuştu.KOSOVA Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, ülkesinin NATO'ya girme zamanının geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Osmani şunları kaydetti:Aramızdaki ilişkileri ekonomik ve insani konularda da daha fazla geliştireceğiz.Kosova'nın sesi çıkmadı uluslararası arenada, Türkiye bize bu konuda yardımcı olmuştur. Özellikle Sayın Erdoğan'ın bizzat vermiş olduğu desteği bugün tekrar hatırlattık.Türkiye her zaman yanımızda oldu, iletişim kapılarını açtı ve dünyanın farklı ülkelerinin Kosova'yı tanıması için çok çalıştı.Ukrayna'da olayları gördüğümüzde doğal olarak düşünüyoruz ki Kosova'nın NATO'ya girme zamanı gelmiştir. NATO'da Türkiye'nin rolü çok önemlidir, dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum, bu konuda da vermiş olduğu destek için.En önemli müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman bize sırtını dönmemiştir. Kosova'nın devleti adına, Kosovalı vatandaşlar adına sürekli vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Şuna tamamen inanıyorum ki, aramızdaki işbirliğini daha fazla derinleştireceğiz.