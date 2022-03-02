AFAD, Ukrayna halkı için 8 tır gönderdi

Ukrayna'da yaşanan gelişmeler kapsamında, Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçları için AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 8 tırdan oluşan insani yardım konvoyu Ukrayna Kızılhaçı ve Moldova yetkililerine teslim edildi.
Moldova İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sergeu Deaconu "Büyük bir nüfus hareketi ile karşı karşıyayız. Türkiye yardım elini uzatan ilk ülkelerden. Yardımsever Türk halkına ve Türkiye'ye minnettarız" dedi.
UKRAYNA'YA 8 TIR
AFAD'ın gönderdiği ve gıda, hijyen, battaniye, yatak ve çadırdan oluşan 8 tırın 5'i Ukrayna Kızılhaç'ına, 3'ü ise Moldova yetkililerine teslim edildi. Yapılan teslim törenine Moldova İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sergiu Deaconu ve Acil Durumlar Sorumlusu Albay Alexandru Oprea katıldı.
11 KİŞİLİK AFAD EKİBİ UKRAYNA'DA
Romanya'nın Ukrayna sınırında bulunan Siret sınır kapısında insani yardım ekibimizin kurduğu yardım noktasında ihtiyaç sahipleri için yardım dağıtımı devam ediyor. İnsani yardım noktasında bugün ayrıca sıcak çorba dağıtımı yapılmaya başlandı.
Ayrıca Ukrayna'da devam eden insani ihtiyaçları belirlemek ve ülkemizden gönderilmekte olan yardımların eşgüdümünü sağlamak üzere 11 kişiden oluşan AFAD İnsani Yardım Ekibi, bölgede çalışmalarına devam ediyor.
TÜRKİYE, UKRAYNA HALKININ YANINDA
Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına gönderilen insani yardım aralarında bin 536 adet gıda kolisi, 360 adet aile çadırı, 16 adet genel maksat çadırı, 680 adet yatak, 680 adet yastık çarşaf seti ve 2 bin 640 adet battaniye bulunuyor.
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