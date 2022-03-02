AFAD, Ukrayna halkı için 8 tır gönderdi

Ukrayna'da yaşanan gelişmeler kapsamında, Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçları için AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 8 tırdan oluşan insani yardım konvoyu Ukrayna Kızılhaçı ve Moldova yetkililerine teslim edildi.

Moldova İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sergeu Deaconu "Büyük bir nüfus hareketi ile karşı karşıyayız. Türkiye yardım elini uzatan ilk ülkelerden. Yardımsever Türk halkına ve Türkiye'ye minnettarız" dedi.