‘Ağabeyini vurdum haberin olsun” demişti! Adliyeye sevk edildi

Derince İlçesi Sırrıpaşa Mahallesi Çınar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yalnız başına yaşadığı öğrenilen Tolga Görez, iddialara göre evine misafir olarak gelen arkadaşı Ufuk İ. tarafından silahla vuruldu. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında çıkan tartışma sonucu Görez'i vuran Ufuk İ. Olay yerindeb kaçarken, bir yandan da silahla vurduğu Tolga Görez'in kardeşi Fatih'i arayarak, "Ağabeyini vurdum. Haberin olsun" dediği ileri sürüldü.

KARDEŞİ BULDU

İşten eve döndüğü esnada, Ufuk İ.'den gelen telefon ile abisinin vurulduğunu duyan Fatih Görez, kontrol etmek için hemen ağabeyinin yalnız yaşadığı eve gitti. Burada ağabeyi Tolga'yı kanlar içerisinde bulan Fatih Görez hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ile bir 112 ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Tolga Görez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonrası Tolga Görez'in cenazesi adli işlemler için morga kaldırılırken, Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın zanlısı olduğu iddia edilen Ufuk İ. İse öğlen saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay nedeni ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, arkadaşını öldüren zanlı Ufuk İ. Tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Tolga Görez'in Perşembe günü Derince Çınarlı Camiinde kılınacak öğle namazı sonrası Derince Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.