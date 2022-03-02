Alanya’da huzurevi ziyaretçilere kapatıldı

Alanya İlçesindeki huzurevinde koronavirüse yakalanan 3 kişi odalarında karantinaya alınırken, huzurevi 3 Mart'tan itibaren ziyaretçi giriş ve çıkışına kapatıldı.

Alanya'da koronavirüs vakaları görülmeye devam ediyor. Son olarak Alanya Huzurevi'nde ikamet eden 3 kişinin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Korona virüs vakalarının görülmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararıyla huzurevi sakinlerinin 3 Mart'tan itibaren dışarı çıkmaları ve dışarıdan huzurevine ziyaretçi kabul edilmesi yasaklandı.