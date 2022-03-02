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Giriş Tarihi: 2.3.2022 18:11

Anamur'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

KAMİL CÖMERTLER
Anamur’da uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Anamur ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, ilçe merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satan torbacıların, Antalya'dan getirdikleri uyuşturucuyu, uyuşturucu madde kullanıcılarına sattıkları yönünde bilgilerine ulaşıldı.

Yapılan araştırmalar doğrultusunda G.H. adlı şahsı takibe alan ekipler, şüphelinin ticari taksi ile Antalya'dan uyuşturucu madde getireceğini belirledi. İlçe girişinde önlem alan ekipler, D-400 Karayolu üzerinde durdurduğu araçta yaptığı aramada 80 gram eroin ele geçirirken, sürücü P.T. ile araçta bulunan G.H'yi gözaltına aldı. Ayrıca, G.H'nin evinde yapılan aramalarda ise satışa hazır halde esrar ve eroin maddeleri ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden G.H. tutuklandı.

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Anamur'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
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