Bakanlıktan, Ukrayna’dan yurda dönen taşımacılara ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ukrayna
'da yaşanan gelişmeler nedeniyle, Polonya
ve Macaristanlı yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde taşımacılarımızın ülkemize dönüşlerinde; Polonya geçiş belgesi ve sürücü vizesi aramadan kolaylık sağlayacaktır. Polonya üzerinden dönüş yapacak taşımacılarımızın, sürücü (pasaport), taşıt plakası, dünüş yapılacak sınır kapısı bilgilerini ivedilikle gecissubesi@uab.gov.tr adresine iletmeleri rica olunur. Macaristan
transit geçiş belgesi konusunda sağladığı kolaylığı 14 Mart 2022 tarihine kadar uzatmıştır."