Biden’dan, ’Ukrayna’da savaş suçu’ iddiaları ile ilgili soruya çekimser cevap: Bunu söylemek için çok erken

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BUNU SÖYLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

Biden, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef aldığının "açık" olduğunu belirterek, "(Rusya) Onların sivilleri hedef aldığı açık" dedi. Biden, bir gazetecinin Rusya'nın savaş suçu işlediğine inanıp inanmadığı dair soruya ise, "Bunu çok yakından takip ediyoruz. Bunu söylemek için çok erken" dedi.