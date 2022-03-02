Biden’dan, ’Ukrayna’da savaş suçu’ iddiaları ile ilgili soruya çekimser cevap: Bunu söylemek için çok erken

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"BUNU SÖYLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"
Biden, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef aldığının "açık" olduğunu belirterek, "(Rusya) Onların sivilleri hedef aldığı açık" dedi. Biden, bir gazetecinin Rusya'nın savaş suçu işlediğine inanıp inanmadığı dair soruya ise, "Bunu çok yakından takip ediyoruz. Bunu söylemek için çok erken" dedi.
RUS PETROL İHRACATINA YAPTIRIM GÜNDEMDE
Biden ayrıca, Rus petrol ihracatına yaptırım uygulanmasının bir ihtimal olduğunu yineleyerek, "Her şey masada" dedi.
"ZELENSKİY'E YARDIM ETMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna'dan ayrılıp ayrılmayacağını kendisinin karar vereceğini ifade eden Biden, "Bence bu onun kararı ve ona yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.