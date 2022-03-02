Bingöl’de 1 milyon 100 bin adet boş makaron ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl il Jandarma komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 28 Şubat 2022 Karlıova ilçesine bağlı Kalencik yol kontrol noktasında icra edilen uygulamada bir kamyonet durdurulmuş olup OKŞAN isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada 1.000 kilogram kıyılmış tütün, bin milyon 100 bin adet boş Makaron, 115 kilogram ambalajlı tütün ve 6 bin 720 adet tütün filtresi ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.