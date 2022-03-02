CHP’li belediye yapmayınca iş başa düştü

Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li belediyesi yolları yapmayınca iş vatandaşa düştü. Sarısakal ve Gaziosmanpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde oturan vatandaşlar, adeta "Köstebek yuvasına" dönüşen yolları belediye yapmayınca kolları sıvadı ve çukurları kendi imkanlarıyla kapatmaya başladı. Vatandaşlar "Biz belediyeden hizmet beklerken yolumuzu kendimiz yapıyoruz. Bu nasıl belediyecilik anlayışı. Acaba hiç utanmıyorlar mı?" diyerek tepkilerini dile getirdiler. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy, "Bir belediye düşünün ki en temel vazifesi olan yol yapım işini dahi yapamıyor. CHP zihniyetinin meşhur "çöp, çamur ve çukur" belediyeciliği Ceyhan'ımızda yaşayan 160 bin hemşerimiz için artık zulüm noktasına gelmiş durumda" diyerek eleştiride bulundu.