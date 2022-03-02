CHP’li belediye yapmayınca iş başa düştü

Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li belediyesi yolları yapmayınca iş vatandaşa düştü. Sarısakal ve Gaziosmanpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde oturan vatandaşlar, adeta "Köstebek yuvasına" dönüşen yolları belediye yapmayınca kolları sıvadı ve çukurları kendi imkanlarıyla kapatmaya başladı. Vatandaşlar "Biz belediyeden hizmet beklerken yolumuzu kendimiz yapıyoruz. Bu nasıl belediyecilik anlayışı. Acaba hiç utanmıyorlar mı?" diyerek tepkilerini dile getirdiler. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy, "Bir belediye düşünün ki en temel vazifesi olan yol yapım işini dahi yapamıyor. CHP zihniyetinin meşhur "çöp, çamur ve çukur" belediyeciliği Ceyhan'ımızda yaşayan 160 bin hemşerimiz için artık zulüm noktasına gelmiş durumda" diyerek eleştiride bulundu.
AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy
KAZMA KÜREKLERLE ÇALIŞIYORLAR
Ceyhan belediyesinin hizmetinden yoksun kaldıklarını anlatan Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Hanifi Gürler, "İlçe genelinde birçok mahalle, cadde ve sokaklar içler acısı. Belediye tarafından yapılması gereken çukurlar oluşan yollar adeta kaderine terk edilmiş durumda. Kazma ve kürekleri ellerine alan vatandaşlar kendi imkanlarıyla çukurları toprakla dolduruyorlar. Belediye görevlileri mucur dökeceklerini söylediler ama bugüne kadar hiçbir gelişme olmadı" dedi.
Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Hanifi Gürler
YAZIKLAR OLSUN
Belediyenin vurdumduymaz tavırları devam ederken başkan Hülya Erdem'e sosyal medyadan tepkiler yağdı. Vatandaşlar, "Utansınlar işgal ettikleri koltuklardan ve bu halktan. Ceyhan sahipsiz kalmış. Ceyhan'a görev aşkıyla çalışacak birileri gelsin. Artık yeteri varsa yeter. Yetkililer duysun artık insanların sesini. Şaka gibi belediye ne iş yapıyor? Yazıklar olsun. Bu halk bunu hak etmiyor" paylaşımlarında bulundular.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem
VATANDAŞ İSYAN NOKTASINDA
AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy, "CHP'li Ceyhan Belediyesi'nin göreve gelmesinin üzerinden 3 yıl geçti. Maalesef bu yönetim verdiği hiç bir sözü tutmuyor. Yapılmayan yollar artık Ceyhanlı hemşerilerimizi isyan noktasına getirdi. Bu yönetimden artık umudu kalmayan hemşerilerimiz yollarını kendi imkanlarıyla düzeltmeye çalışıyor. Bir belediye düşünün ki en temel vazifesi olan yol yapım işini dahi yapamıyor. Yine en temel vazifesi olan çöp toplama ve temizlik işlerini doğru düzgün yürütemiyor" dedi.
ÇÖP, ÇAMUR VE ÇUKUR
Ceyhan Belediyesi'nin diğer CHP'li belediyeler gibi tamamen reklam ve algı üzerine bir siyaset izlediğini belirten Başkan Özsoy, "Verdikleri namus ve şeref sözünü tutmayıp 500'ün üzerinde emekçi kardeşimizi işinden ediyor. Belediye içerisinde dönen oyunlar yüzünden personelleri, müdürleri evrakları imzalamaktan imtina ediyor.
CHP zihniyetinin meşhur "çöp, çamur ve çukur" belediyeciliği Ceyhan'ımızda yaşayan 160 bin hemşerimiz için artık zulüm noktasına gelmiş durumda. CHP'li Ceyhan Belediyesi'ni reklamı, algıyı ve sosyal medya belediyeciliğini bırakıp şehrimize gerçekten hizmet etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.