Cinsel tacizden 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Daha önceden işlemiş olduğu "nitelikli cinsel saldırı" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, mahkeme Ş.Ö isimli zanlıya 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan hükümlünün, Kocaeli Gölcük İlçesinde olduğunu tespit eden emniyet güçleri, düzenledikleri operasyon ile aranan hükümlüyü yakaladı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen Ş.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.