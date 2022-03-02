Çocuklardan dünya çocuk barışı için çağrı: “Dur artık Putin o çocukların ne suçu var!”

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı yedinci gününe girerken, kimi kuruluşlar ise Rusya'yı kınayan açıklamalar yayınlıyor. Çocuk Vakfı ise "Çocuklardan dünya çocuk barışı için çağrı" başlıklı bir açıklama yaparak, çocukların "Savaşa karşı dünya çocuk barışı çağrıları" başlığıyla savaş karşıtı açıklamalarını sosyal medyadan duyurulacaklarını ifade etti.

ÇOCUKLARIN DÜNYA BARIŞI ÇAĞRISI SOSYAL MEDYADA!

Çocuk Vakfı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Savaşı çocukların kalplerinde doğan -sözler durdurabilir. 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimini dünya çocukları kaygıyla izliyor. Dünya çocuklarının bir hafta boyunca birinci gündemi III. Dünya Savaşı oldu. Çocuğa saygı ilkesi çerçevesinde çocukların ve ebeveynlerin izni ile iletilecek çocuk görüşleri Türkçe ve İngilizce olarak çocuk ve yetişkinler yanında politika yapıcılara, ulusal ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına sunulacak. Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Elçiliği, İnsanlık Savunma Hattı girişimiyle alınacak çocuk görüşleri Savaşa Karşı Dünya Çocuk Barışı Çağrıları başlığıyla medya ve sosyal medyada duyurulacak."

SAVAŞA KARŞI ÇOCUK GÖRÜŞLERİ: "DÜNYA DURMASIN, SAVAŞ DURSUN"

Çocuk Vakfı ayrıca "Masumiyetin öldürüldüğü her yer ve Ukrayna için, Ukrayna'ya karşı tek taraflı savaş açan Rusya'nın "dijital savaş oyunu" oynamadığının farkında olan çocukların savaşı durdurmaya yönelik sözlerinden örnekler" diyerek savaşa karşı çocuk görüşlerini paylaştı. Savaş karşıtı çocuk görüşleri ise şöyle:

- Benim güneşimin önünden çekil. Şerife Hafsa / 5 yaşında

- Çocukları korkunçtan kurtarmalıyız. Atlas / 5 yaşında

- Yeter artık dünyamıza zarar veriyorsunuz. Bu dünya bizim. Ferda Bilge / 6 yaşında

- Dur artık Putin o çocukların ne suçu var. Ayşegül / 8 yaşında

- Savaş en çok çocukları etkiler. Bu yüzden savaş çok kötü bir şeydir. Muhammed Kutay / 8 yaşında

- Savaş bitsin, barış gelsin. Mariya / 10 yaşında / Emir Efe/ 10 yaşında

- Savaşın neyi var, sevginin gücü var. Mustafa / 9 yaşında

- Savaş yapmayın barış yapın. Elif / 9 yaşında

- Bombalanmasın göğyüzümüz. Mahnılarla gülsün yüzümüz. Selin/ 10 yaşında

-Dünya durmasın, savaş dursun. Yağmur / 8 yaşında / Safiya/ 11 yaşında

- Savaş kazanırsa insanlık kaybeder. Asaf Arkın/ 13 yaşında