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Giriş Tarihi: 2.3.2022 22:33

Denizli'de kar nedeniyle eğitime ara verildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Denizli’de kar nedeniyle eğitime ara verildi

Denizli'de etkili kar yağışı nedeniyle tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği açıklandı.

Denizli Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, etkili kar yağışı nedeniyle 3 Mart Perşembe günü tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu. Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizdeki olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından riskler oluşturabileceğinden 03/03/2022 Perşembe günü bir gün süreyle; Tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimizin idari izinli sayılmasına Valiliğimizce karar verilmiştir"

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Denizli'de kar nedeniyle eğitime ara verildi
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