Denizli’de kar nedeniyle eğitime ara verildi

Denizli Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, etkili kar yağışı nedeniyle 3 Mart Perşembe günü tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu. Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizdeki olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından riskler oluşturabileceğinden 03/03/2022 Perşembe günü bir gün süreyle; Tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimizin idari izinli sayılmasına Valiliğimizce karar verilmiştir"