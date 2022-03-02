FETÖ’cülere operasyon: 84 gözaltı

YURT çapında FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2012 Jandarma Astsubaylık Sınavı
, 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı
ve 2013 Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı
soruşturmaları kapsamında, soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık ettikleri tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı
'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiye yönelik operasyonda 19 şüpheli, yine örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, 6 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü ve büfe telefonlarından aradıkları belirlenen 19'u muvazzaf asker 33 şüpheliden 28'i yakalandı.
Eskişehir'de haklarında gözaltı kararı çıkarılan 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (25) yakalandı. Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken, askeri yasak bölgede yakalanan M.B. ve D.A. tutuklandı.