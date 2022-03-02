Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz’ün acı günü

İstanbul'da sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün annesi Nefiye Küçükakyüz, 93 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi memleketi Trabzon'un Of ilçesine getirilerek, Çarşıbaşı Büyük Cami'de kılınan ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Kışlacık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına toprağa verildi.
Cenazeye, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu,TFF Yönetim kurulu üyersi Mustafa Hacıkerimoğlu, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katılırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Kuvvet Komutanları çelenk gönderdi.