Kahramanmaraş caddesi araç trafiğine kapatılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha yaşanılabilir bir Trabzon için projelerini birbiri ardına hayata geçirmeye devam ediyor. Trabzonlu vatandaşlar, uzun yıllardır Uzun Sokak gibi Maraş Caddesi'nin de araç trafiğine kapatılmasını istemişti. Ulaşım Master Planı çalışmaları sırasında konuyu detaylıca ele alan Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Caddesi'ni 5 Mart Cumartesi gecesi itibarıyla araç trafiğine kapatacak. Cadde üzerindeki çalışmaların 15 Haziran tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.



AÇIK AVM'YE DÖNÜŞECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Maraş Caddesi'nin yayalaştırılması, Trabzon'da çok konuşulan fakat kararını almak ve yapımını gerçekleştirmek bize nasip olan bir proje. Gazipaşa Caddesi ile değerlendirdiğimiz, altyapı çalışmasını da bir fırsat olarak görüp başladığımız bir konudur. Bu noktada 5 Mart Cumartesi saat 24.00 itibarıyla Kahramanmaraş Caddesi'nin 400 metrelik kısmı kapatılacak olup turizm sezonu öncesi çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. O bölgeyi Uzun Sokak, Maraş Caddesi ve Kunduracılar'la bir bütün olarak açık AVM'ye dönüştürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GAZİPAŞA ÇİFT YÖN TRAFİĞE AÇILACAK



Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada ise, "Gazipaşa Caddesi Kuzey-Güney yönünde trafiğe açılacağından Cumhuriyet Caddesi başlangıcından tünele doğru yol geometri düzenlemeleri, şerit ve kaldırım düzenlemeleri yapılmıştır. Gazipaşa Caddesi üzerinde doğu tarafında 2 adet batı tarafında da 2 adet olacak şekilde toplam 4 adet araç cebi yapılmıştır. Araç cepleri acil durumlarda kullanım için, indirme-bindirme yapmak için ve bölgedeki esnafın lojistik faaliyetlerinde kullanılmak üzere bırakılmıştır." denildi.



DOLMUŞ KALKIŞ-VARIŞ NOKTALARI BELİRLENDİ

"Dolmuşların Doğu ve Batı olmak üzere iki noktada kalkış-varış noktaları planlanmıştır. Doğu kalkış-varış noktası Meydan'da köprüaltı diye tabir edilen alanda bulunmaktadır. Doğu kalkış-varış noktasında; Fatih-Kuran Kursu, Yenimahalle, Çağlayan, Değirmendere-Garajlar, KTÜ, Kaymaklı, Havaalanı, Tıp Fakültesi, Boztepe ve Yenicuma durakları bulunacaktır. Doğu kalkış-varış noktasındaki durakların araç depolaması için meydan köprüaltında bulunan alan planlanmıştır. Batı kalkış-varış noktasında ise Yenimahalle, Yeşiltepe, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Camiyanı, Çatak, Çamlık, Beşirli ve Fatih-Kuran Kursu durakları yer alacaktır. Batı kalkış-varış noktasındaki durakların araç depolaması için Cudibey otoparkında vahşi depolama alanı planlanmıştır."