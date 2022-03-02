Haberler Gündem Haberleri Komşu ülkelere sığınan mülteci sayısı 875.000'e ulaştı
Giriş Tarihi: 2.3.2022 18:11

Komşu ülkelere sığınan mülteci sayısı 875.000'e ulaştı

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Komşu ülkelere sığınan mülteci sayısı 875.000’e ulaştı

Sadece 24 saat içinde yaklaşık 200.000 kişi Ukrayna'dan kaçtı ve 24 Şubat'ta tam ölçekli Rus askeri işgalinin başlamasından bu yana komşu ülkelere sığınan mültecilerin sayısı 875.000'e ulaştı.

BM Mülteci Ajansı (UNHCR), dört milyondan fazla Ukraynalı mültecinin nihayetinde korumaya ve yardıma ihtiyaç duyabileceğini tahmin ederken, Avrupa Birliği'nin kriz yönetimi komiseri bu rakamın yedi milyona ulaşabileceğini söyledi. Geçen haftaki işgalden önce Kiev hükümetinin kontrolü altında 37 milyondan fazla insan yaşıyordu. UNHCR'nin Ukrayna temsilcisi Karolina Lindholm Billing Salı günü bir milyon kişinin işgal nedeniyle ülke içinde yerinden edildiğini tahmin etti. Ajansın hala güvenilir rakamlara sahip olmadığı konusunda uyardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Komşu ülkelere sığınan mülteci sayısı 875.000'e ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA