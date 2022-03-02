Komşu ülkelere sığınan mülteci sayısı 875.000’e ulaştı

BM Mülteci Ajansı (UNHCR), dört milyondan fazla Ukraynalı mültecinin nihayetinde korumaya ve yardıma ihtiyaç duyabileceğini tahmin ederken, Avrupa Birliği'nin kriz yönetimi komiseri bu rakamın yedi milyona ulaşabileceğini söyledi. Geçen haftaki işgalden önce Kiev hükümetinin kontrolü altında 37 milyondan fazla insan yaşıyordu. UNHCR'nin Ukrayna temsilcisi Karolina Lindholm Billing Salı günü bir milyon kişinin işgal nedeniyle ülke içinde yerinden edildiğini tahmin etti. Ajansın hala güvenilir rakamlara sahip olmadığı konusunda uyardı.