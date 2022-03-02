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Giriş Tarihi: 2.3.2022 08:37 Son Güncelleme: 2.3.2022 08:56

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Açık havada maske zorunluluğu kalkacak mı? Salgın döneminin yeni yol haritası ne olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu tüm bu soruların cevabı için toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat 18.00'de açıklama yapacak.

Bilim Kurulu'nda salgınla mücadelede gelinen son nokta ve kısıtlamalar yeniden değerlendirilecek. Salgın döneminin yeni yol haritası ortaya konacak.

Açık havada maske zorunluluğunun kaldırılması ele alınacak. Maske kullanımına ilişkin esaslar yeniden belirlenecek.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bugünkü bilim kurulu toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.

Toplantının ardından bugün saat 18.00'de açıklama yapacağını duyuran Koca, "Bunun bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
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