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Giriş Tarihi: 3.3.2022 05:27

Önce sevinç sonra korku

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Önce sevinç sonra korku

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından dakikalar önce başkent Kiev’de dünyaya gelen ikinci çocuklarının mutluluğunu yaşayan Mutlu ve Daria Özdemir çiftinin yaşadığı sevinç bomba sesleri ile birlikte yerini korkuya bıraktı. Baba Mutlu Özdemir “Oğlum 24 Şubat gecesi 00:03'de dünyaya geldi. Bu mutlulukla ne yapacağımı şaşırdım. Lakin 3 saat sonra siren ve bomba sesleriyle birlikte irkildik. Sevincimiz yerini korkuya bıraktı” dedi

Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasının kapanmasından dolayı Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'dan kara yoluyla tahliye planı kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaşan ve buradan THY uçakları ile Türkiye'ye getirilenler arasında savaşın ortasında kalan bebekli ailelerde yer aldı.
Onlardan biri 2.5 yıllık evli olan Mutlu ve Daria Özdemir çiftiydi. İki yaşındaki kızları Emma ile ikinci çocuklarının doğumu için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden çiftin, saldırıdan 3 saat önce dünyaya gelen oğulları Emilian'ın doğumuyla yaşadığı sevinç siren ve bomba sesleri ile birlikte yerini korkuya bıraktı.


SEVİNÇ YERİNİ KORKU VE ENDİŞEYE BIRAKTI

İstanbul Havalimanı'nda yaşadıkları korku dolu anları anlatan Mutlu Özdemir eşi ile birlikte 23 Şubat günü doğum için Kiev'de bir hastaneye gittiklerini söyledi. Oğlunun 24 Şubat gecesi saat 00.03'de dünyaya geldiğini ifade eden Özdemir "Bu mutlulukla ne yapacağımı şaşırdım. Ancak 3 saat sonra siren ve bomba sesleriyle birlikte irkildik. Hayatımızda ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Hastane odasındaydık ve birden hemşireler geldi. Sığınağa gitmemiz gerektiğini söylediler. Şoktaydım. Ne olduğunu anlamadık. Sabaha kadar bomba ve siren sesleri… Sevinç yerini korkuya, sıkıntıya, aynı zamanda koruma çabasına, nasıl koruyabilirim düşüncesine bıraktı"diye konuştu.


ÇOK ŞÜKÜR GELDİK

Daha sonra eşinin ailesinin kendilerini Romanya sınırına bıraktığını ve oradan taksiye Bükreş'e geçtiklerini söyleyen Mutlu Özdemir "Romanya'da bir gece kaldık. Sonra Türk Hava Yolları uçağı ile buraya geldik. Çok şükür geldik. Şu anda İstanbul'dayız "dedi.


BİR AYLIK BEBEĞİ İLE GELDİLER

Eşi Aleysya ve bir aylık kızı Asya ile birlikte İstanbul'a gelen Murat Aydın ise 26 Ocak günü dünyaya gelen kızlarının doğumu ile büyük bir sevinç yaşadıklarını aktardı. Aydın " Siber saldırılar nedeniyle çocuğun evrakını almakta zorluk çektik. Bu yüzen dönüşümüz uzadı. Bir ay süre geçti. Sevincimiz bomba sesleri ile de sekte uğradı" dedi.


VATANIMIZA KAVUŞTUK MUTLUYUZ

Saldırının başlamasıyla birlikte bir önce Kharkov' dan tahliye edilmeleri gerektiğin dillendirdiklerini aktaran Aydın yaşadıkları korku dolu sürece şu şekilde anlattı:


"Cumhurbaşkanımız, Dışişleri bakanlığımız, konsolosluğumuz bizimle ilgilendi. Sürekli bizimle irtibat halinde oldular. Tren istasyonuna gitmemiz gerektiği söyledi. Bir arkadaşımızın aracılığıyla tren istasyonuna gittik. Önce Chernosvki'ye gideceğimiz söyledi. Yolda güzergahlar değişti. 14 saatlik yol 28 saate çıktı. Aç, susuz şekilde o yolu kat ettik. Trenden inip hızlı şekilde otobüslere bindirilerek polis eskortu eşliğinde Romanya sınırına ulaştık. Oradan Romanya'ya ulaştık. Orada AFAD çadırlarından ihtiyaçlarımız karşılanarak toplanma merkezine ulaştık. 12 saatte o yolculuk sürdü. Bize hemen kayıt açtılar. Bize çocukları onları ilk önce uçaklara bindirileceği söyledi. Daha sonra buraya geldik. Memnuniyetle vatanımıza geldik. Şükür ediyoruz Canımız kurtuldu. Devletimizden Allah razı olsun. Her zaman milletimizin arkamızda olduğunu hissediyorduk. Bugünde vatanımıza kavuştuk. Çok mutluyuz"


Yaklaşık 50 saat süren yolculuk boyunca çok büyük duygu karmaşası yaşadıklarını ifade eden Aydın " Bombalar düşüyor ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bebek çok farklı. Biz kendimizi zaten unuttuk. Biz ona nasıl su mama alabiliriz onun derdine düştük. Çok kötü bir savaş. Haksız bir savaş gidiyor" dedi.


DOSTLARIMIZ ORADA KALDI

Aydın'ın eşi Aleysya ise "Çok teşekkür ediyorum. Barış olmasını istiyoruz. Çocuğumuz için çok endişelendik. Her şeyimi orada kaldı. Dostlarımız ailemiz orada kaldı. Onların hayatta kalmasını istiyoruz. Hala endişe duyuyoruz. Ama umudumuzu da yitirmek istemiyoruz." dedi.
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Önce sevinç sonra korku
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