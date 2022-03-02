Önce sevinç sonra korku

Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasının kapanmasından dolayı Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna
'dan kara yoluyla tahliye planı kapsamında Romanya
'nın başkenti Bükreş
'e ulaşan ve buradan THY uçakları ile Türkiye'ye getirilenler arasında savaşın ortasında kalan bebekli ailelerde yer aldı.
Onlardan biri 2.5 yıllık evli olan Mutlu ve Daria Özdemir çiftiydi. İki yaşındaki kızları Emma ile ikinci çocuklarının doğumu için Ukrayna'nın başkenti Kiev
'e giden çiftin, saldırıdan 3 saat önce dünyaya gelen oğulları Emilian'ın doğumuyla yaşadığı sevinç siren ve bomba sesleri ile birlikte yerini korkuya bıraktı.