Önce sevinç sonra korku

Yaklaşık 50 saat süren yolculuk boyunca çok büyük duygu karmaşası yaşadıklarını ifade eden Aydın " Bombalar düşüyor ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bebek çok farklı. Biz kendimizi zaten unuttuk. Biz ona nasıl su mama alabiliriz onun derdine düştük. Çok kötü bir savaş. Haksız bir savaş gidiyor" dedi.