TBMM Genel Kurulu’ndan Ukrayna oturumu! Bakan Çavuşoğlu bilgilendiecek

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirecek.
Türkiye'nin saldırının sona erdirilmesi için sürdürdüğü girişimleri anlatacak. Yürütülen diplomasi trafiğinden çıkan sonuçları paylaşacak. Bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliye operasyonlarını aktaracak.
KAPALI OTURUMDA YAPILACAK
İç tüzüğe göre bakanın konuşmasının ardından siyasi parti grupları adına da konuşma yapılacak. Bilgilendirme kapalı oturumda gerçekleştirilecek.