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Giriş Tarihi: 2.3.2022 11:44 Son Güncelleme: 2.3.2022 11:57

TBMM Genel Kurulu'ndan Ukrayna oturumu! Bakan Çavuşoğlu bilgilendiecek

TBMM Genel Kurulu’ndan Ukrayna oturumu! Bakan Çavuşoğlu bilgilendiecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Ukrayna oturumu gerçekleştirilecek. TBMM Genel Kurulu'nu Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bilgilendirecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirecek.

Türkiye'nin saldırının sona erdirilmesi için sürdürdüğü girişimleri anlatacak. Yürütülen diplomasi trafiğinden çıkan sonuçları paylaşacak. Bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliye operasyonlarını aktaracak.

KAPALI OTURUMDA YAPILACAK

İç tüzüğe göre bakanın konuşmasının ardından siyasi parti grupları adına da konuşma yapılacak. Bilgilendirme kapalı oturumda gerçekleştirilecek.

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TBMM Genel Kurulu'ndan Ukrayna oturumu! Bakan Çavuşoğlu bilgilendiecek
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