Ukrayna’daki savaştan 3 çocuğuyla kilometrelerce yürüyerek kaçtı

Bir yandan barış müzakerelerinin devam ettiği bir yandan da sıcak çatışmaların şiddetini artırdığı Ukrayna'da sular durulmak bilmiyor.
7'inci gününe giren Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçan ve tahliye edilen savaş mağdurları ise soluğu Türk sınırlarında alıyor.
Savaş mağduru ailelerden biri de Amerikalı Charles Donald Hofferber, Ukraynalı eşi Lilly Hofferber ve çocukları Anna, Michael ve Alexandre. Sığınmak için Türkiye'ye gelen ve Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan aile, yaşadıkları dehşet verici süreci anlattı.
SAVAŞTAN KAÇMAK İÇİN KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜLER
Savaşın içler acısı yüzünü gözyaşlarıyla anlatan Amerikalı baba "Cuma akşamı gün batımından dakikalar önce Odessa'da saldırıya uğradık. Roket saldırıları oldu, helikopterler köprüleri vurdu, evimizin hemen önüne bombalar düştü. Sokağa çıkma yasakları ilan edildi.
Yasağın kalkmasıyla direkt yola koyulduk ama sınır hattında 15-16 kilometrelik araç kuyrukları vardı. Ben de 3 çocuğum ve eşimle yürüyerek sınıra gittim. Odessa'dan Moldova'ya, oradan Romanya ve Bulgaristan üzerinden İstanbul'a geldik. Bulgaristan'daki arkadaşım bizi sınıra yakın bir yere bıraktı. Oradan da yürüyerek buraya geldik" dedi.
"AYISINI BIRAKMIYOR ÇÜNKÜ..."
Oyuncak ayısını bırakmayan kızını işaret eden Amerikalı baba "Anna oyuncağını asla bırakmıyor çünkü düşen her bombada ona sarıldı. Şimdi de yanından ayırmak istemiyor" ifadelerini kullandı.SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında tüm dünyayı şoke eden sözler! Nükleer ve çok yıkıcı olur