Ukrayna’daki savaştan 3 çocuğuyla kilometrelerce yürüyerek kaçtı

Yasağın kalkmasıyla direkt yola koyulduk ama sınır hattında 15-16 kilometrelik araç kuyrukları vardı. Ben de 3 çocuğum ve eşimle yürüyerek sınıra gittim. Odessa'dan Moldova'ya, oradan Romanya ve Bulgaristan üzerinden İstanbul'a geldik. Bulgaristan'daki arkadaşım bizi sınıra yakın bir yere bıraktı. Oradan da yürüyerek buraya geldik" dedi.