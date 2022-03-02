Ukrayna’daki Türkler tahliye uçuşlarıyla İstanbul’a geliyor

İki gün önce Dışişleri Bakanlığı'ndan tren seferi olacağı şeklinde bilgilendirme gelince apar topar arabaları ile tren istasyonuna gittiklerini aktaran Korkut "Yıkım var. İnsanların nasıl ağladığını ve korkudan sığınıklardalar. Yeme içme yok. Korkudan herkes ağlıyor. Milyonlarca insan evlerini terk etti. Biz trene yetiştik. Gece karalığında büyük bir trenle 24 saatlik yolculuğun ardından sınıra yakın şehre geldik. Orada otobüslerle Romanya'ya geçtik. Oradan devletimiz uçakla buraya getirdi. İki gündür yollardayız. Halkın direnişi var. Milliyetçilik ve vatanseverlik duyguları pekişti bu zor durumda. Sadece askerler değil siviller de silahlandı. İnsanlar kolay kolay pes edecek gibi gözükmüyor" diye konuştu.