Ukrayna’daki Türkler tahliye uçuşlarıyla İstanbul’a geliyor

İki gün önce Dışişleri Bakanlığı'ndan tren seferi olacağı şeklinde bilgilendirme gelince apar topar arabaları ile tren istasyonuna gittiklerini aktaran Korkut "Yıkım var. İnsanların nasıl ağladığını ve korkudan sığınıklardalar. Yeme içme yok. Korkudan herkes ağlıyor. Milyonlarca insan evlerini terk etti. Biz trene yetiştik. Gece karalığında büyük bir trenle 24 saatlik yolculuğun ardından sınıra yakın şehre geldik. Orada otobüslerle Romanya'ya geçtik. Oradan devletimiz uçakla buraya getirdi. İki gündür yollardayız. Halkın direnişi var. Milliyetçilik ve vatanseverlik duyguları pekişti bu zor durumda. Sadece askerler değil siviller de silahlandı. İnsanlar kolay kolay pes edecek gibi gözükmüyor" diye konuştu.
TÜRK VATANDAŞI OLMANIN AYRICALIĞINI DEVLETİMİZ BİZE GÖSTERDİ
Askeri havalimanına yakın olmalarından dolayı saldırının başladığı anda ilk bombalanan yerde olduklarını ifade eden Atalay Doğutürk "Benim ve ortağımızın evi kullanılmaz hale geldi. Durum çok kötü ve daha da kötüleşiyor. Romanya Büyükelçimize çok teşekkür ediyordum. Çok ilgilendi. Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığını devletimiz bize gösterdi. Gerek özel tren kaldırması, gerek otobüsler..Uçak." dedi.
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ORTAĞIM MAHSUR KALDI
Trenin kalkacağını öğrendikten sonra istasyona gittiğini aktaran Doğutürk şunları söyledi: "18 saat süren yolculuğun ardından Çernivitsi şehrine ulaştık. Ukrayna polisi orada uzun kuyruklara tabi tutmadan hızlı bir şekilde bizi Romanya'ya geçirdiler. Romanya'dan sonra hızlı bir şekilde Bükreş'e geçtik. Orada sağolsun Romanya Büyükelçisi güzel bir şekilde karnımızı doyurdu. Sıcak bir şekilde karşıladılar. Hızlı bir şekilde bugünkü uçağa bindirdiler. Ortağım Cesur Umut iki kızı ilk gün bombalanan yerde mahsur kaldı. Hiçbir şey yapamıyoruz. Delirmek üzereyiz. İnşallah bu iki yeğenimizi çıkaracağız. Onlar gibi çok sayıda çocuk orda mahsur durumda"
CUMHURBAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN
Şeyma Saydaş "Kiev'de merkezde evimizde oturuyorduk. Birden doğuyu aldı ama Kiev'e girmez dediler ama Kiev'e de girince biz ne yapacağımızı şaşırdık. Dinyeper nehrinin arkasında bir yere gittik. Ukrayna'dan trenle aldılar bizi. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, dışişlerine, bütün belediye başkanlarımıza, bu işle kimler uğraştıysa hepsinden Allah razı olsun. Biz buraya sağ salim geldik, çok duygulandık" diye konuştu.
SADECE TÜRK KIZILAYI ORADAYDI
Mehmet Akcan de, "Kiev bölgesinden Çernevitsi'ye trenle devletimiz bizi getirdi. Çernevitsi'de indiğimizde zaten çok gururlandım. Çünkü onlarca otobüs ve sadece Türk Kızılay'ı oradaydı. Başka hiçbir ülke yoktu. Orada bizi yiyeceklerle karşıladılar. Oradan otobüslere bindik Bükreş'e getirdiler. Orada yine yemek ikramları oldu. Çok güzel bir şekilde uçağa bindirdiler çok şükür ülkemizdeyiz" diye konuştu.