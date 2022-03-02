Ukraynalılar işgalin 7. gününde Putin’e ateş püskürdü

Odakule'de eylem yapan Ukraynalı grup sözcüsü bir Türk gazetesinde polisle göstericilerin arbede yaşadığının yazıldığını belirterek, "Biz haydut değiliz. Türkler bizim dostumuzdur. Polisle karşı karşıya değiliz. Onlar bizim güvenliğimiz için çalışıyorlar. Biz ülkemizdeki savaşın bitmesini istiyoruz. Bizlerden Türkiye'de oturan ve evli olanlar var. Eylemlerinin Rusya yönetimine karşıdır. Çocuklar masum insanlar ölmesin daha yeni Rus bombalarından Jitenef sehrinde 10 yaşındaki Polina isimli bir kızımız öldü. Çocukları ve masumları öldüren Putine Kiev mezar olacak" dedi.

Odakule'de toplanan Ukraynalı protestocular "Ukrayna'da savaş dursun" yazılı dövizler taşıdı. Bazı eylemcilerin Ukrayna ulusal marşının okunduğu esnada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

"TÜRKLE EVLİ OLAN AİLE TÜRK KONSOLOSLUĞU TARAFINDAN İKİ GÜN ÖNCE TÜRKİYEYE GETİRİLDİ"

Türk Konsolosluğunun yardımıyla iki gün önce Türkiye'ye getirildiklerini söyleyen Katherina Doğan, "Biz Odessa şehrinde, eşim ve 3 çocuğumuzla yaşıyorduk. Biz iki gün önce zorla İstanbul'a döndük. Bize Türk Konsolosluğu otobüslerle Romanya ve Bulgaristan üzerinden buraya getirdi. Yol iki gün sürdü ve kendimizi buraya attık. Hiç değilse çocuklar güvende ama onların okul arkadaşlarının hepsi çok kötü durumda. Biz mesajlar alıyoruz, hepsi bir bodruma iniyor. Lütfen bu savaş çok erken bitsin. Biz eve dönmek istiyoruz" dedi.

"17 YAŞINDAKİ ÇOCUK BAKKALA YİYECEK ALMAYA GİDERKEN BOMBA ATILMASI SONUCU ÖLDÜ"



Savaşın bir an önce bitmesini istediğini söyleyen Tatyana Reipcinkokeser, "Üzgünüz, sanki dünya bitti bizim için. O kadar acı ki, size anlatamam. Bir arkadaşımın çocuğu öldü. Çocuk bakkala giderken bomba atıldı ve çocuk öldü. Çocuk 17 yaşındaydı. Savaş bitsin istiyoruz. Ruslar bizden ne istiyor? Onların o kadar toprağı var, bizim ise bu kadar. Daha ne istiyorlar bizden? Bırakın bizi. Başka bir şey istemiyoruz. Çocuklar, insanlar ölmesin istiyoruz" diye konuştu. Buradaki eylemin sona ermesinin ardından, protestocular Rusya Konsolosluğu önüne gitti. Eylemlerin savaş sona erene kadar devam edeceği öğrenildi.