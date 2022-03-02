Vali Çağatay: “Bitlis, Türkiye’de kadın cinayeti yaşanmayan çok nadir şehirlerden biridir”

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfında (BETAV) düzenlenen toplantıya, Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, müdür yardımcıları, ilçe emniyet ile şube müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Çağatay, Bitlis'in, Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olduğunu, bunu bütün istatistiklere dayanarak gururla söylediğini belirterek, "Bitlis, Türkiye'de kadın cinayeti ile uyuşturucu kullanımı kaynaklı ölüm vakasının yaşanmadığı çok nadir şehirlerden biridir. Bitlis'in asayişte bu kadar huzurlu olmasından dolayı çok mutluyuz. Arkadaşlarımızın çok yüksek gayretleri var. Emniyet Müdürü Celal Özcan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven'e teşekkür ediyoruz. Bugün burada asayişimizi değerlendirmek için toplandık." dedi.

Yazın turizmde ciddi bir artış beklendiğini kaydeden Çağatay, Bitlis'te yıllardır problem olan dere yatağını temizlediklerini ve inşaat çalışmalarının başladığını ifade etti.

"BİTLİS, TERÖRÜN ARTIK KENDİSİNE YAŞAM BULAMAYACAĞI EN BAŞTA GELEN ŞEHİRLERDEN BİRİDİR"

Bitlis'e gelenlerin huzur içinde gezintilerini yaparak kentten huzurlu ve mutlu ayrılacağını anlatan Vali Çağatay, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Geçmişte yaşanan teröre dair algı aslında Bitlis'te çok fazla yaşanmamış ama yine de ilimizde şehit verdiğimiz olaylar olmuş, teröristlerin etkisiz hale getirildiği çok sayıda olay yaşanmış. Bunu gururla söylüyorum. Bitlis tam bir huzur şehridir. Bitlis, teröründe artık kendisine yaşam bulamayacağı en başta gelen şehirlerden biridir. Bu manada İçişleri Bakanımızın yoğun telkinleri var. Arkadaşlarımız Vatandaşımızın asayişi ve terör konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmaması için mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini icra ediyorlar. Bu il merkezi ve ilçelerdeki arkadaşlarımızın emeği ve eseridir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Talimat ve desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum."