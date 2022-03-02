Vali Tutulmaz, Devrek’te heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Tutulmaz, AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi yetkililerinden bilgi aldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, afete maruz bölgede kararı verilmesi beklenen, 6 bina, 12 bağımsız bölüm, 1 ahırın zarar gördüğü ve kalıcı boşaltma kararı verilen alandaki konutların sahipleri ve köy sakinleri ile görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Toprak kayması meydana gelen Madencioğlu köyü yolunda da incelemelerde bulunan Vali Tutulmaz, yetkililerden bilgi aldı. Tutulmaz, Devrek İl Genel Meclisi üyelerinin de katıldığı incelemelerinde Özbağ köyünde karşılaştığı vatandaşlar ile sohbet etti. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın heyelan bölgesinde yaptığı incelemelere, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, AFAD Müdürü Ahmet Güngör, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Ak Parti Devrek İlçe Başkanı Murat Durdubaş, Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürü Şenol Ayyıldız, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, il genel meclisi üyeleri ile mahalle muhtarları katıldı.