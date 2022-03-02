Yollar kapandı, okullar tatil edildi

OKULLARA KAR TATİLİ

Öte yandan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kent genelindeki okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Çiçek, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle tüm Afyonkarahisar genelinde okullarımız 3 Mart perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerimizin 1 günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, hamile personeller ve malul gaziler de izinli sayılacak.