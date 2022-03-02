Yollar kapandı, okullar tatil edildi

ŞEHİRLERARASI KARAYOLLARI TRAFİĞE KAPANDI
Afyonkarahisar - Ankara karayolundaki Köroğlu Beli mevki ve Afyonkarahisar - Antalya karayolundaki Başağaç Rampaları, yoğun kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları 31. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler kapanan yolları trafiğe açmak için çalışma başlattı.
Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı ekipler kent merkezinde, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de köy ve beldelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
OKULLARA KAR TATİLİ
Öte yandan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kent genelindeki okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Çiçek, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle tüm Afyonkarahisar genelinde okullarımız 3 Mart perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerimizin 1 günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, hamile personeller ve malul gaziler de izinli sayılacak.