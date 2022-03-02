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Giriş Tarihi: 2.3.2022 23:19

Yollar kapandı, okullar tatil edildi

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Yollar kapandı, okullar tatil edildi

Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından gün içerisinde yağan yağmur, kentte akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in bizzat koordine ettiği çalışmalar kapsamında tüm ekipler teyakkuza geçti.

ŞEHİRLERARASI KARAYOLLARI TRAFİĞE KAPANDI

Afyonkarahisar - Ankara karayolundaki Köroğlu Beli mevki ve Afyonkarahisar - Antalya karayolundaki Başağaç Rampaları, yoğun kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları 31. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler kapanan yolları trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı ekipler kent merkezinde, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de köy ve beldelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

OKULLARA KAR TATİLİ

Öte yandan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kent genelindeki okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Çiçek, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle tüm Afyonkarahisar genelinde okullarımız 3 Mart perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerimizin 1 günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, hamile personeller ve malul gaziler de izinli sayılacak.

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Yollar kapandı, okullar tatil edildi
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